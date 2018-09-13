В Таджикистане сдана в эксплуатацию ГЭС мощностью 1,5 тыс. КВтч

13 сентября 2018 20:45 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сдал в четверг в эксплуатацию в Мургабском районе гидроэлектростанцию, передает информагентство "Авеста" со ссылкой на пресс-службу главы государства. Малая ГЭС, мощностью 1,5 тыс. КВтч, называвшаяся «Оксу», отныне будет называться «Таджикистан». Высота плотины ГЭС составляет 64 метра, ширина 12 метра.

ГЭС «Таджикистан» является второй гидроэлектростанцией в мире, возведённых в высокогорье, после малых ГЭС, построенных в Непале.

Проект модернизации ГЭС был профинансирован Германским банком развития (KfW). Согласно первоначальному проекту, мощность будущей ГЭС должна была составить 800 кВт/ч, и на эти цели предусматривалось выделение 4 млн. Евро.

Однако после повторного изучения проекта со стороны немецких специалистов было принято решение об увеличении проектной мощности до 1,5 тыс. кВт/ч. Соответственно германский банк выделил дополнительные 7 млн. евро.

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