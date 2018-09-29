Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили перспективы сотрудничества

Накануне во Дворце нации президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и глава Российской Федерации Владимир Путин обсудили перспективы сотрудничества, сообщает в субботу ТаджикТА.

"Президент Российской Федерации выразил благодарность Эмомали Рахмону за организацию и проведение на высоком уровне заседания глав государств-участников СНГ, проявление традиционного искреннего таджикского гостеприимства", - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества и интеграции с Российской Федерацией и признаёт эту страну в качестве ключевого и стратегического партнёра в международных отношениях.

Основное внимание на встрече было уделено укреплению двусторонних и многосторонних отношений в торгово-экономической сфере, сферах энергетики, горно-металлургической промышленности, сельского хозяйства, науки и образования.

Стороны, выразив удовлетворение увеличением внешнеторгового оборота между двумя странами, подчеркнули важность своевременного выполнения решений Межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Российской Федерации по экономическому сотрудничеству для развития и расширения торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники также обсудили вопросы увеличения объёма экспорта высококачественной сельхозпродукции из Таджикистана в Россию и реализации механизма финансирования работ по созданию транспортно-логистических центров в Таджикистане.

Также была особо подчёркнута важность расширения сотрудничества в сферах культуры и образования.

Было отмечено, что научные и культурные круги двух государств наладили тесное сотрудничество, регулярно принимают участие на различных совместных научных и культурных мероприятиях. Была выражена готовность сторон к проведению на высоком уровне Дней культуры Республики Таджикистан в Российской Федерации в октябре текущего года.

Было уделено огромное внимание расширению сотрудничества в сфере образования, особенно, путём возведения русскоязычных школ в Таджикистане, создания как можно больших условий таджикской молодёжи для обучения в русских школах и привлечения русскоязычных преподавателей из Российской Федерации в средние общеобразовательные учреждения Таджикистана.

На встрече главы государств также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области обеспечения безопасности, в военной, военно-технической сферах, являющихся ключевыми направлениями сотрудничества Таджикистана и России.

Стороны оценили как важное развитие и расширение сотрудничества в борьбе с негативными мировыми и региональными явлениями, такими как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность.

На встрече также были обсуждены другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Накануне вечером после участия в работе заседания совета глав государств-участников СНГ Владимир Путин отбыл из Душанбе к себе на Родину.

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