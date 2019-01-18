В 2018 году в Таджикистане заработали четыре новых фармацевтических предприятия

18 января 2019 09:53 (UTC+04:00)

Четыре фармацевтических предприятия сдано в эксплуатацию в Таджикистане в 2018 году, сообщает пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По данным источника, в ноябре прошлого года в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана заработало предприятие по производству косметологической и гигиенической продукции «Фрам Текс».

В местечке Канаск в Рамитском ущелье города Вахдат было открыто предприятие по переработке лекарственных растений, которые собираются в Канаске.

В городе Душанбе в 2018 году было создано совместное таджикско-пакистанское фармацевтическое предприятие «Райхон фарма».

В районе Рудаки на базе ООО «Олим фарма» был создан цех по производству лекарственных сиропов.

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