Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ снизился на 5,1%

Объем товарооборота Таджикистана со всеми странами СНГ по итогам двух месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, снижение торгового оборота составляет 5,1%, передает Trend.

На страны СНГ приходится 54,7%, или $334,1 млн. от общего размера внешнеторгового оборота республики. Дефицит торгового баланса со странами СНГ составил – $227,1 млн.

Первую строчку в товарообороте занимает Россия – $154,9 млн. Далее следует Казахстан – $125,1 млн.

Всего товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за этот период составил более $334,1 млрд., что на 5,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

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