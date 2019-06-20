Нацбанк Таджикистана приступил к ликвидации еще одной кредитной организации

20 июня 2019 11:14 (UTC+04:00)

Решением правления Национального банка Таджикистана 18 июня началась ликвидация микродепозитной организации «Молия ва сармоя»(«Финансы и инвестиции»), передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Выданная НБТ лицензия на осуществлении банковских операций отзывается и деятельность ООО МДО «Молия ва сармоя» («Финансы и инвестиции») прекращается посредством принудительной ликвидации, говорится в сообщении НБТ.

Отмечается, что процесс ликвидации этой кредитной организации будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством республики.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 мая этого года на встрече с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской сферы страны отметил, что количество кредитных организаций в Таджикистане из-за кризиса в банковской системе за последние четыре года сократилось почти в два раза.

Президент сообщил, кто виноват в банковском кризисе в Таджикистане

«До начала банковского кризиса, то есть в 2014 году, в стране функционировали 137 кредитных организаций, а в 2018 году их количество снизилось до 79 организаций», - подчеркнул президент.

По его словам, больше других лицензии потеряли микрофинансовые организаций, число которых со 125 в 2012 году снизилось до 62 единиц в 2018 году.

Согласно данным НБТ, в настоящее время в республике действуют 78 кредитных организаций: 17 банков, 24 микродепозитных организаций, 6 микрокредитных организаций, 31 микрокредитный фонд.

На стадии ликвидации находятся 52 кредитные организации, из которых 22 ликвидируются принудительно.

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