Более 75% таджикского хлопка уходит из страны в виде сырья

Экспорт таджикского хлопка-волокна превышает показатели экспорта электроэнергии. По данным министерства экономического развития и торговли страны, сумма экспорта хлопка-волокна за семь месяцев этого года составила свыше $59,8 млн, передает Trend со ссылкой на Avesta.tj.

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года сумма продажи волокна снизилась на 29,3%, или на $38,7 млн. Сумма экспорта электроэнергии за этот период составила свыше $58 млн. при росте 24,8%, или на $9,5 млн.

Экономисты приветствуют рост объемов экспорта электроэнергии, и в то же время скептически относятся к экспорту хлопка-волокна, так, как более 75% таджикского хлопка экспортируется в сыром виде.

То есть получается, что Таджикистан выращивает хлопок, продает сырье за рубеж, и закупает готовую продукцию, к примеру, одежду, из своего же хлопка, но уже в три дорога.

Многие годы в Таджикистане говорят о необходимости налаживания полного цикла переработки хлопка внутри страны, принимаются соответствующие программы, но результатов, как не было, так и нет.

В стране перерабатывается всего до 25% от общего объема производимого хлопка, хотя мировая практика показала, что конкурентными в цепочке формирования добавленной стоимости хлопково-текстильной отрасли признаны прядение и производство тканей. Из хлопка можно производить более 100 видов продукции.

Таджикский хлопок-волокно продается в Турцию, Китай, Россию, Казахстан и другие страны в качестве сырья. Назад в республику поступают готовые текстильные изделия с высокой добавленной стоимости.

Есть проблемы и в вопросе экспорта электроэнергии. Из-за ограниченности рынка сбыта, таджикская электроэнергия продается ниже среднемировой цены.

К примеру, в прошлом году каждый киловатт электроэнергии в Афганистан экспортировался по цене чуть более 4 центов. Этот показатель для Узбекистана составил 2 цента.

Таджикистан надеется на расширение рынка сбыта электроэнергии с реализацией регионального проекта CASA-1000, который предусматривает экспорт электроэнергии в страны Азии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.