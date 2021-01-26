Коллективный просмотр Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 января 2021 года в здании Посольства Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике состоялся просмотр телевизионной трансляции ежегодного Послания Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Как передает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие сотрудники Посольства, таджикские студенты, а также активисты общества таджикистанцев в Азербайджанской Республике.

По завершению просмотра Послания, посол Рустам Соли провел с участниками беседу, в котором призвал присутствующих своей деятельности руководствоваться поручениями и наставлениями, озвученными в Послании Лидера нации.

Для таджикских курсантов, обучающихся в Высшей военной школе имени Гейдара Алиева и в Академии Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, Посольством Таджикистана был организован коллективный просмотр прямой трансляции Послания Президента Республики Таджикистан по местам их учёбы.