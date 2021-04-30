Продолжается переговорный процесс с целью стабилизации ситуации в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана

БАКУ/ Trend/ - В связи со вчерашними столкновениями в приграничных районах Согдийской области Таджикистана пресс-служба председателя Согдийской области обратилась к соотечественникам и призвала их проявить терпение и не поддаваться всяким провокациям и проискам в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на khovar.tj.

«Республика Таджикистан всегда была и будет заинтересована в мире и стабильности в регионе. Вчерашние вооруженные столкновения на таджикско-кыргызской границе вызвали обеспокоенность с обеих сторон. Совместными усилиями руководителей соответствующих ведомств стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий в приграничных районах Согдийской и Баткенской областей и возвращении войск и военной техники из приграничных районов на их постоянные местонахождения. Также продолжаем переговорный процесс с целью стабилизации ситуации в приграничных районах.

В настоящее время совместная рабочая группа прилагает усилия с надеждой на мир и дружбу. Таджикская сторона соблюдает режим прекращения огня, в настоящее время ситуация на границе спокойная. Перемирие соблюдается на всей территории города Исфара и Бободжон Гафуровского района.

Но, к сожалению, некоторые сайты соседней страны провоцируют события вчерашнего дня и поддаются провокациям и проискам.

Поэтому мы призываем положить конец всем видам провокаций и подстрекательств со стороны некоторых соседних СМИ.

Информацию об этом следует получать и использовать из надежных источников, а не из безосновательных слухов».