Обнародован объем выданных в Таджикистане кредитов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году объем выданных кредитов в Таджикистане составил 14,1 миллиарда сомони (1,3 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Как сообщается, по итогам прошлого года общее количество заемщиков в Таджикистане достигло 2,3 миллиона человек, что в 4,1 раза больше показателя 2018 года (564 тыс. человек).

За период с 2018 года по 2022 год общий объем выданных кредитов в Таджикистане составил 55 миллиардов сомони (5,3 миллиарда долларов) из которых 36 процента были выделены на производственное предпринимательство.

Отметим, что в конце 2022 года общие сбережения населения и юридических лиц в банках Таджикистана составили 13 миллиардов сомони (1,2 миллиарда долларов), что на 28 процента больше, чем в 2021 году.