Таджикистан и Кыргызстан будут укреплять стабильность в приграничных районах

ДУШАНБЕ/Trend/ - Подписан меморандум по реализации проекта "Инициатива по укреплению стабильности в приграничных районах между Таджикистаном и Кыргызстаном".

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Меморандум был подписан председателем КЧС Кыргызстана, генерал-полковником Раджабали Рахмонали, главой Представительства ЕС в Таджикистане Раймундасом Кароблисом и руководителем Агентства Ага Хана Хабитат в Таджикистане Умедом Каландаровым.

Проект предусматривает строительство одного укрытия и двух спортивных площадок на сумму 3 миллиона евро, при этом основным инвестором является Представительство Европейского Союза в Таджикистане. Основная цель проекта — создание инфраструктуры, которая будет использоваться в случае стихийных бедствий.

Реализация проекта будет осуществляться в Согдийской области Таджикистана, где будут построены укрытия с применением современных технологий. Эти объекты позволят оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, предоставлять помощь пострадавшему населению и обеспечивать временное убежище для возможных беженцев.