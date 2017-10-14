Туркменистан готовит региональную экономическую конференцию по Афганистану

АШХАБАД / Trend/ - Туркменистан и Афганистан на межправительственном уровне обсудили вопросы подготовки и проведения 7-ой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCAVII), которая состоится 14-15 ноября 2017 года в Ашхабаде, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Афганскую делегацию на переговорах возглавила заместитель министра иностранных дел этой страны Адела Раз.

"Туркменская сторона отметила, что региональная экономическая интеграция является одной из приоритетов внешней политики и Туркменистан всячески поддерживает и участвует в проектах экономического характера в области энергетики и транспорта",- сказано в информации.

Ранее сообщалось, что Туркменистан выдвинул инициативы, в том числе и с высокой трибуны ООН, по объединению усилий в разработке принципиально новых механизмов для стабилизации обстановки в Афганистане.

Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану, инициированная в 2005 году в Кабуле, призвана консолидировать усилия стран региона в стабилизации ситуации в Афганистане и способствовании региональной экономической интеграции Южной и Центральной Азии.

Туркменская сторона лоббирует реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистаном. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

(Автор: Гусейн Гасанов)