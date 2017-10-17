В Туркменистане открыли первый гольф-клуб

АШХАБАД /Trend/ - Сегодня в Ашхабаде состоялась церемония открытия первого в Туркменистане гольф-клуба, в которой принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

"Во время церемонии глава государства нанес клюшкой символический первый удар по мячу, знаменуя начало насыщенной жизни Ашхабадского гольф-комплекса", - сказано в информации.

Отмечается также, что 18-луночное гольф-поле органично вписалось в естественный пейзаж предгорий. Новый комплекс, занимающий вместе с полями свыше 70 гектаров, расположен на юго-западе столицы Туркменистана, рядом с фешенебельной гостиницей «Йылдыз».

Работы по строительству гольф-клуба осуществило отечественное индивидуальное предприятие Myradym, на счету которого значится возведение спорткомплекса «Аваза» на Каспийском побережье. Проектно-консалтинговые работы проведены компанией США Nicklaus design. Во второй половине дня в Ашхабаде состоится показательное соревнование по гольфу с участием известных игроков мира.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)