В Туркменистане начинается выдвижение кандидатов в связи с выборами в парламент

АШХАБАД /Trend/ - Выдвижение кандидатов в связи с выборами депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана, членов органов местной власти - велаятских (областных), этрапских (районных), городских халк маслахаты и генгешей будет проходить с 24 января по 22 февраля 2018 года, сообщает в среду ЦИК страны.

Выборы запланированы на 25 марта 2018 года.

На последнем заседании ЦИК обсуждался вопрос открытия избирательных участков при зарубежных дипломатических представительствах (консульских организациях) Туркменистана для проведения голосования.

Кроме того, была заслушана информация председателей избирательных комиссий о ходе подготовительных работ к предстоящим выборам. За ходом кампании будут следить национальные наблюдатели со стороны общественных организаций и политических партий страны, а также международные эксперты и наблюдатели из многих стран и авторитетных организаций, таких как ОБСЕ, СНГ и другие, пишет в своем комментарии в среду государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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