В Туркменистане обнаружены медицинские артефакты средневековья

АШХАБАД /Trend/ - В крепости Данданакан в Марыйском велаяте (области) Туркменистана обнаружены новые археологические находки, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Изыскания в крепости, расположенной в 30 километрах западнее города Мары, ведутся в рамках работы по изучению историко-культурного наследия Великого Шёлкового пути.

Результатом осеннего археологического сезона стали уникальные находки, обнаруженные на масштабной площади в юго-восточной части крепости. Здесь были найдены крепостная стена из жжёного кирпича и несколько комнат, а снаружи крепости - построенный из жжёного кирпича водопровод и керамические трубы.

Кроме этого, в ходе археологических раскопок обнаружены средневековые сооружения из жжёного кирпича, отличающиеся от обычных жилых домов расположением комнат.

В одном из них обнаружены многочисленные фрагменты стеклянных изделий и сохранившиеся своеобразные стеклянные сосуды, а также несколько мелких металлических инструментов.

"Результаты проведённых сравнительных лабораторных исследований позволяют утверждать, что данные предметы являются медицинскими инструментами средневековых врачевателей", - сказано в статье.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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