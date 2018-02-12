Туркменистан подает заявку на включение национального ковроделия в список ЮНЕСКО

12 февраля 2018 09:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан предпринимает соответствующие шаги по внесению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО туркменского искусства ковроделия, пишет в понедельник газета "Нейтральный Туркменистан".

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее были внесены такие уникальные историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса.

В декабре 2017 года в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества было включено туркменское национальное искусство пения и танца куштдепди.

Ведется работа по включению в этот список и искусства ахалтекинского коневодства, а в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – экосистемы Койтендага и государственного заповедника «Бадхыз».

Туркменский ковер превратился в национальный бренд и является заметной статьей дохода страны. Ковровыми "гелями" окаймлены государственный флаг и герб Туркменистана. Тысячелетия не смогли оказать влияния на качество туркменских ковров, сотканных из тонкорунной шерсти сараджинских овец, окрашенной натуральными красителями.

В Туркменистане проводится кропотливая работа по восстановлению старинных орнаментов, за последние годы восстановлены десятки старинных ковров - образцов XVII - XIX веков.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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