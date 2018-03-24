В туркменской части Каспия установлены метеорадары

АШХАБАД /Trend/ - В туркменской части Каспия установлено несколько морских метеорадаров для обеспечения более точной информации о температурном режиме в акватории, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Для повышения качества прогнозов два метеорадара установлены и в горной местности.

Национальный комитет по гидрометеорологии при Кабинете министров Туркменистана входит в сеть Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"Обмен информацией об ожидаемых природных явлениях важен для решения национальных прогностических задач и работает на стабильное развитие отраслей экономики и сельского хозяйства, ритмичность работы транспорта", - сказано в материале.

В стране имеется более ста метеорологических, гидрологических и агрометеорологических станций, расположенных и в труднодоступных уголках пустынного и горного ландшафтов, в приморье, на равнинах, вблизи рек и крупных водохранилищ. Все они фиксируют показатели температуры и влажности воздуха и почвы, атмосферного давления, направления и скорости ветра, облачности, испаряемости влаги. Также исследуются данные по радиационному фону атмосферы, состоянию озонового слоя и ионосферы над территорией страны.

Как отмечается в статье, Туркменистан - страна неоднородных природных ландшафтов, где соседствуют температурные контрасты.

Ашхабадцы и гости столицы могут узнавать обновляемые каждый час данные о погоде по телефону (+99312) 39-24-00.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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