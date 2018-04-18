Президент Туркменистана примет делегацию из Санкт-Петербурга

БАКУ /Trend/ - Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посетит 18 апреля с краткосрочным официальным визитом Туркменистан.

В составе делегации – руководители исполнительных органов государственной власти города, представители петербургских предприятий, учебных заведений и учреждений культуры, — говорится в сообщении пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.

В программе визита запланирована встреча губернатора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и мэром Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым.

На встречах будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества сфере промышленности, строительства, энергетики, культуры и образования.

Губернатор также встретится с коллективом и учащимися совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина в Ашхабаде.

В рамках культурно-деловой миссии состоятся круглые столы и биржа деловых контактов для предпринимателей.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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