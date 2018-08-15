Главы РФ и Туркменистана обсудили в Сочи перспективы торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Президент России Владимир Путин в среду в сочинской резиденции принял президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Состоялось обсуждение ключевых вопросов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы, сказано в информации.

"Мы совсем недавно (12 августа) виделись, общались в рамках «каспийской пятёрки», где подписали очень важный документ по урегулированию ситуации на Каспии", - приводятся в информации слова российского президента.

Как сказал Путин, в Сочи он обстоятельно поговорит со своим туркменским коллегой по двусторонним отношениям.

"... Сделаем это неформально, вдвоём – просто сядем и обсудим все вопросы, которые представляют интерес для двусторонних отношений: это экономика, социальная сфера, вопросы взаимодействия в гуманитарных областях, наша международная деятельность",- отметил Путин.

В информации также приводятся слова Бердымухамедова о том, что "Туркменистан и Российская Федерация – стратегические партнёры".

"Владимир Владимирович, вы очень много сегодня делаете на международной арене во имя стабильности и безопасности, и также вы многое делаете для укрепления уз дружбы между Туркменистаном и Российской Федерацией, поэтому хотел бы поблагодарить вас за этот огромный личный вклад", - отметил туркменский президент.

Государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" отмечает, что в повестке дня встречи в Сочи – приоритетные вопросы туркмено-российского партнёрства на его ключевых направлениях.

В ряду актуальных вопросов – энергетическая сфера – стратегическая для обоих государств, являющихся мировыми энергетическими державами и располагающих огромными запасами углеводородных ресурсов, отмечает в комментарии ТДХ.

Отмечается, что имеются большие возможности для диверсификации и углубления контактов, увеличения объёмов товарооборота и расширения его номенклатуры, стимулирования деловой и инвестиционной активности.

В информации делается ссылка на межправительственную программу, рассчитанную на 2017-2019 годы, – своеобразную «дорожную карту» на трёхлетний период, фактически охватывающую все направления партнёрства, включая торговлю, промышленность, энергетику, сельское хозяйство, транспорт, высокие технологии, сферу услуг.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер - в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года. Две страны наметили и план действий по развитию экономического партнерства

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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