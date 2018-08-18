Туркменистан ожидает президента Кыргызстана с госвизитом

АШХАБАД /Trend/ - На заседании туркменского правительства прозвучала информация о подготовке к запланированному на следующую неделю государственному визиту президента Кыргызстана, сообщает в субботу государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Ожидается, что Сооранбай Жээнбеков также примет участие 24 августа в работе саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в прикаспийской Авазе.

На повестку дня очередных переговоров на высшем уровне будет вынесен широкий спектр вопросов межгосударственных отношений, традиционно носящих дружественный характер, сказано в материале.

По итогам визита предусматривается подписание ряда документов, нацеленных на вывод туркмено-кыргызского сотрудничества на новые рубежи, отвечающие современным реалиям и имеющемуся потенциалу, пишет ТДХ.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что одним из ключевых векторов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана являются укрепление и расширение плодотворного диалога со странами-соседями по региону, и в том числе с Кыргызстаном, с народом которого туркменский народ связывают давние узы дружбы и исторически сложившаяся общность культурных и духовных традиций.

Сегодня открываются новые перспективы и возможности для активизации взаимовыгодных двусторонних отношений, отвечающих интересам общего благополучия, сказал туркменский глава.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан заинтересован в импорте туркменского сжиженного газа. Об этом заявили представители страны на заседании туркмено-кыргызстанской межправительственной комиссии (МПК) в Ашхабаде.

Кыргызстан ведет переговоры с государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана для поиска возможностей увеличения товарооборота.

Сообщалось, что Туркменистан готов рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане. Стороны также обсуждают перспективы партнерства в сфере промышленности и транспорта.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - крупным импортером является Китай.

Отметим, что Ашхабад и Бишкек могут быть задействованы в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа, в первую очередь из Туркменистана.

Китайская CNPC закупает природное топливо в этом регионе с 2009 года, после запуска первых двух веток газопровода (A и B) из Туркменистана через территории Узбекистана и Казахстана. Недавно была введена в строй третья ветка (С), которая также проходит по этому маршруту.

В настоящее время идут разработки проекта по строительству дополнительной четвертой ветки (D) - по новому транзиту – через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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