В Ашхабаде запланировано провести международный нефтегазовый форум

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде 20-22 ноября 2018 года состоится международная выставка «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGTEXPO), говорится в сообщении организаторов - госконцерна «Туркменнефть» и торгово-промышленной палаты Туркменистана.



В настоящее время ведутся фундаментальные изменения в нефтегазовом секторе страны, при этом развивается инфраструктура промышленности и идет процесс диверсификации экспортных маршрутов для поставок туркменских энергоносителей, сказано в информации.



Обследование туркменского сектора Каспийского моря имеет первостепенное значение, также как и разведка газового месторождения супергиганта Галкыныш и строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).



Разработка огромных топливно-энергетических ресурсов в сотрудничестве с крупными деловыми партнерами, представляющими мировые державы и ведущие компании, учитывая благоприятное географическое положение Туркменистана, открывает широкие возможности для дальнейшего продвижения, отмечают организаторы.



В прошлогодней аналогичной конференции в Ашхабаде приняли участие 328 делегатов из 37 государств мира.



На форуме были представлены министерства энергетики России и Грузии, Европейской Комиссии, Госдепартамента США, Международной Энергетической Хартии, а также компаний Exxon Mobil, SOCAR, BP, Hyundai Engineering Co, Ltd, Samsung, Dragon Oil, Petronas Çarigali, CNPC, ENI, Axis, Total, ILF Consulting Engineers, Burckhardt Compression AG, Westport Trading Europe Limited, Capex, Albemarle Chemicals, Burintekh, Honeywell, Morinzhgeology, Wood Group, Inter State Gas Systems, Allen & Overy.



В кулуарах проводились деловые встречи топ-менеджеров ТЭК Туркменистана с руководителями зарубежных компаний.



Туркменистан в пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. На данном этапе основным покупателем является Китай. В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров, нефти - до 110 миллионов тонн.



Для выполнения этих задач продолжится осуществление крупномасштабных работ по разведке, добыче, транспортировке, переработке нефти, природного газа, обеспечению нефтепродуктами внутреннего рынка, а также по развитию экспортных направлений поставок природного газа и нефтепродуктов.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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