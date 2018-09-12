ЕС консультирует Туркменистан в области госуправления

12 сентября 2018 11:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Европейский Союз реализует в Туркменистане проект "Повышение потенциала государственной службы", пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Проект, реализуемый совместно с Академией государственной службы при президенте Туркменистана нацелен на повышение профессионального уровня госслужащих, на изучение международного опыта, ознакомление с инновационными методиками европейских высших школ и научно-исследовательских центров.

Напомним, что Академия была образована в сентябре 2008 года и осуществляет деятельность по таким направлениям, как повышение потенциала государственных служащих в сфере законодательных и правовых основ, а также изучение полномочий, прав и обязанностей представителей системы органов государственной власти и управления.

Важная часть учебного процесса – совершенствование профессиональных навыков госслужащих в разработке и реализации планов социально-экономического развития, в сфере государственного управления, планирования, контроля и проверки принимаемых решений.

Академия обладает опытом работы с международными организациями. Так при содействии странового офиса Программы Развития ООН реализуется совместный проект «Оказание содействия Академии государственной службы при президенте Туркменистана». Академия активно сотрудничает с Фондом народонаселения ООН, который оказывает техническую поддержку.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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