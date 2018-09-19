В Ашхабаде открылась выставка достижений народного хозяйства

19 сентября 2018 11:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана, традиционно проводимая в преддверии Дня независимости страны (27 сентября), сообщает в среду организатор мероприятия - торгово-промышленная палата Туркменистана.

Лейтмотив - диверсификация национальной экономики, импортозамещение и наращивание экспорта, а также ускоренная модернизация производства, сказано в сообщении.

В смотре примут участие представители структурных подразделений государственного сектора экономики и предприятия местного частного бизнеса.

На выставке будут представлены такие разделы, как энергетика, промышленность, нефтегазовый комплекс, стройиндустрия, транспорт, связь, текстильная промышленность, химическая отрасль, агропромышленный комплекс, медицинская промышленность.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и в иранском направлении.

Туркменистан пытаясь преодолеть валютный дефицит ищет новые экспортные маршруты газа и проводит масштабную диверсификацию экономики.

На данном этапе продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

В Туркменистане проводится индустриализация, направленная на увеличение объёмов производства импортозамещающей продукции и развитие экспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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