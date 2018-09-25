В Ашхабаде открылось заседание Халк Маслахаты - высшего законодательного органа Туркменистана

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде началось первое заседание Халк Маслахаты (Народное Собрание) Туркменистана под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает во вторник государственное информационное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

На повестку дня общенационального форума вынесено обсуждение приоритетных задач дальнейшего всестороннего развития Туркменистана. Во дворце Рухыет собрались делегаты со всех регионов страны, руководители органов государственной власти, политических партий и общественных организаций, депутаты Меджлиса (парламента), областной и районной администраций.

Мероприятие проводится в преддверии Дня независимости (27 сентября). Принятие нейтралитета в качестве официального правового статуса Туркменистана и основного направления внешней политики стало судьбоносным решением, сказал Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании.

В единогласно поддержанной и принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1995 года говорится, что мировое сообщество «признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном принцип нейтралитета».

Туркменистан превратился в координирующий центр, гарант надежного сотрудничества, открытости и безопасности в Центральной Азии, заявил глава государства. Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого, Совет старейшин играл роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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