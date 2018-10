Туркменистан активно работает с ведущими энергетическими компаниями Великобритании

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан плодотворно работает с ведущими энергетическими компаниями Великобритании, такими как «BG Group», «Shell», «Buried Hill (Serdar) Ltd» и «BP», говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Об этом было сказано в ходе ашхабадской встречи заместителя вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с парламентским заместителем министра по вопросам культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лордом Генри Эштоном.

Были обсуждены перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Отметив важную роль взаимодействия в рамках международных организаций, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в данном направлении, сказано в материале.

Стороны высказались за регулярность проведения политических консультаций.

Отметив необходимость расширения сотрудничества в областях культуры и образования, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по активизации механизма изучения английского языка. Также было проанализировано сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды.

Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года завершила сервисный проект по разработке в Марыйской области – газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире.

Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире. Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната.

В июне 2016 года две страны подписали в Ашхабаде межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала.

На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика, транспорт.

В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

(Автор: Гусейн Гасанов)

