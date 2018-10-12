Туркменистан активно работает с ведущими энергетическими компаниями Великобритании

12 октября 2018 08:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан плодотворно работает с ведущими энергетическими компаниями Великобритании, такими как «BG Group», «Shell», «Buried Hill (Serdar) Ltd» и «BP», говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Об этом было сказано в ходе ашхабадской встречи заместителя вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с парламентским заместителем министра по вопросам культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лордом Генри Эштоном.

Были обсуждены перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Отметив важную роль взаимодействия в рамках международных организаций, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в данном направлении, сказано в материале.

Стороны высказались за регулярность проведения политических консультаций.

Отметив необходимость расширения сотрудничества в областях культуры и образования, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по активизации механизма изучения английского языка. Также было проанализировано сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды.

Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года завершила сервисный проект по разработке в Марыйской области – газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире.

Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире. Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната.

В июне 2016 года две страны подписали в Ашхабаде межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала.

На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика, транспорт.

В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Большая четвёрка» аудиторских компаний поможет Узбекистану в разработке налогового кодекса
Бизнес 11 октября 16:38
Прогресс по Brexit должен быть достигнут до саммита в октябре
Европа 10 октября 16:28
ЕС и Великобритания сблизили позиции по Brexit
Европа 10 октября 12:48
В Тбилиси соберутся художники из различных стран
Грузия 10 октября 11:26
Лондон продолжает свои торговые отношения с Тегераном в рамках СВПД
Экономика 10 октября 11:26
Мэй собирается временно сохранить Великобританию в Таможенном союзе после Brexit
Европа 10 октября 06:34
Лента новостей
В Турции обсудили оборонные проекты
Турция 08:15
ГАЗ огласил сроки завершения строительства автомобильного завода в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 08:08
Узбекистан планирует привлечь льготный кредит ЕБРР на строительство гостиниц
Узбекистан 07:50
ЕС и Туркменистан сотрудничают в сфере транспортной логистики
Туркменистан 07:42
Сборные Турции и Боснии и Герцеговины сыграли вничью в товарищеском матче
Спорт 07:30
Глава МИД Турции провел переговоры в Ираке c лидером движения «Садр»
Турция 07:23
В Ташкенте состоялся узбекско-корейский бизнес-форум
Узбекистан 07:19
Кандидат в президенты Бразилии Болсонару пообещал сделать страну великой
Другие страны 06:43
Столичный хокимият планирует привлечь немецкую Bosch для реконструкции котельных
Узбекистан 06:06