Туркменистан с Россией связывает стратегический характер межгосударственного партнёрства - Гурбангулы Бердымухамедов

7 мая 2019 20:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во вторник во время встречи в Ашхабаде с вице-премьером России Константином Чуйченко подчеркнул стратегический характер межгосударственного партнёрства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

В ходе приема, в котором принял участие заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, была подтверждена приверженность российской стороны традиционно дружественным отношениям с Туркменистаном, в основе которых – солидный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, сказано в информации.

Была отмечена роль Туркмено-российской межправительственной комиссии. Данная структура, как отмечает ТДХ, призвана способствовать реализации внушительного потенциала партнёрства, диверсификации деловых контактов, увеличению объёмов товарооборота и расширению его номенклатуры, стимулированию инвестиционной активности. Чуйченко заверил, что российские партнёры приложат все силы для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества и наращивания его показателей, отмечает ТДХ.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг "АРЕТИ" (бывшая "ИТЕРА"). Российский "Газпром" после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа. Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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