Туркменистан принял участие в министерском форуме ITF

25 мая 2019 09:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр промышленности и коммуникаций Туркменистана Тахирберды Дурханов встретился в Лейпциге (Германия) с генеральным секретарем Международного транспортного форума (ITF- International Transport Union‎) Юнг Тэ Кимом, сообщает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

В ходе встречи, которая прошла в кулуарах министерского саммита ITF, состоялась презентация крупных инвестиционных проектов, призванных утвердить Туркменистан в статусе транзитно-транспортного узла регионального и континентального значения, сказано в статье.

В повестке дня саммита, в котором приняли участие делегаты из 72 стран, вопросы транспортных возможностей для региональной интеграции.

Делегация Туркменистана провела серию встреч также с топ-менеджерами крупных транспортных компаний Европы, в ходе которых обозначены перспективные направления сотрудничества, сказано в информации.

ITF является межправительственной организацией, объединяющей 59 стран-членов. Штаб-квартира расположена в Париже. Цели ITF – формировать и координировать транспортную политику на глобальном уровне и способствовать экономическому росту, охране окружающей среды, повышению качества жизни людей.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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