Делегация Туркменистана принимает участие в работе океанографической комиссии ЮНЕСКО

АШХАБАД /Trend/ - Представители Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана принимают участие в работе 30-й сессии Ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии (МОК), которая проходит штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

На мероприятии, которое продлится до четвертого июля, обсуждаются аспекты деятельности МОК, вопросы развития океанологии, активизации сотрудничества с Всемирной метеорологической организацией и реализации Конвенции ООН по изменению климата.

Ассамблея межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, состоящая из 150 государств-членов, определяет общую политику и основные направления деятельности МОК ЮНЕСКО.

Напомним, что в марте в прикаспийской Авазе проводился региональный семинар «Каспийское море – устойчивое развитие и управление» с участием советника исполнительного секретаря МОК ЮНЕСКО Юрия Олюнина.

Были рассмотрены такие вопросы, как морское право, морская политика, загрязнение моря, разработка ресурсов Каспия, сохранение его биоразнообразия и биологических ресурсов, прибрежных зон, комплексное управление прибрежными зонами, морское пространственное планирование.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеет климатообразующее значение. Каспий уникален тем, что донес разнообразную реликтовую флору и фауну, в том числе крупнейшую в мире популяцию осетровых рыб.

Отметим, что Туркменистан осуществляет навигационную, гидрографическую и океанографическую деятельность в Каспийском море в интересах обороны и экономики страны, а также с целью обеспечения безопасного и благоприятного судоходства.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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