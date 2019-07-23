Гостаможня Туркменистана готовится к выставке инновационных технологий в Авазе

23 июля 2019 09:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Государственная таможенная служба Туркменистана планирует презентацию своих стендов на Каспийской выставке инновационных технологий, которая будет проходить с 11 по 12 августа в Авазе, сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Мероприятие приурочено к первому Каспийскому экономическому форуму. В качестве организатора выступает торгово-промышленная палата Туркменистана.

Напомним, что в рамках выставки планируется презентация национальных стендов Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана, проведение «круглых столов» по вопросам развития движения грузов по международным транспортным коридорам Север–Юг и Запад–Восток.

В выставке также примут участие компании из Турции, Беларуси, Франции, Японии, Германии, Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ, Китая, Финляндии и других стран.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Аргентина обсудили перспективы сотрудничества в энергетике
Туркменистан 09:40
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Тендеры 22 июля 09:15
Туркменистан направит в Афганистан гуманитарную помощь
Туркменистан 22 июля 09:06
Туркменистан готовится к деловым переговорам с Бахрейном
Туркменистан 22 июля 09:02
Азербайджан приобретает в Туркменистане хлопковую продукцию
Туркменистан 22 июля 09:02
В Узбекистане обсудили планы ускорения строительства газопровода Центральная Азия – Китай
Энергетика 20 июля 18:06
Лента новостей
"EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 9 видам спорта
Общество 10:29
Apple ведет консультации о покупке структур Intel
Другие страны 10:25
Последний этап наземных работ в рамках TAP завершен более чем на 95%
Энергетика 10:22
В Турции задержано около 50 военнослужащих
Турция 10:19
В рамках "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:18
Китайские ученые выяснили, что чернила каракатицы могут помочь в лечении рака
Другие страны 10:14
Китайская CODA обеспечит выход узбекской продукции на рынок США
Бизнес 10:10
Банк ВТБ (Азербайджан) закупит ПО
Тендеры 10:06
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:54