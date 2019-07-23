Гостаможня Туркменистана готовится к выставке инновационных технологий в Авазе

АШХАБАД /Trend/ - Государственная таможенная служба Туркменистана планирует презентацию своих стендов на Каспийской выставке инновационных технологий, которая будет проходить с 11 по 12 августа в Авазе, сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Мероприятие приурочено к первому Каспийскому экономическому форуму. В качестве организатора выступает торгово-промышленная палата Туркменистана.

Напомним, что в рамках выставки планируется презентация национальных стендов Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана, проведение «круглых столов» по вопросам развития движения грузов по международным транспортным коридорам Север–Юг и Запад–Восток.

В выставке также примут участие компании из Турции, Беларуси, Франции, Японии, Германии, Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ, Китая, Финляндии и других стран.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.