Короля Саудовской Аравии пригласили в Туркменистан

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдул-Азиз Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда Бен Салман Аль Сауда посетить Туркменистан в удобное для них время, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Предложение было озвучено в ходе встречи в Ашхабаде с государственным министром, членом Кабинета министров Саудовской Аравии эмиром Турки Бин Мухаммедом Бин Фахад Бин Абдул Азизом Аль Саудом и управляющим делами Саудовского фонда развития Халидом Бин Сулейманом Аль Худейри. Была подчёркнута неизменная заинтересованность дружественной страны в укреплении и расширении многолетнего плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, говорится в сообщении госагентства "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Глава государства предложил партнёрам из Саудовской Аравии рассмотреть возможности осуществления совместных проектов в нефтегазовой сфере, химической отрасли и сельском хозяйстве. Также подчёркивалась целесообразность проведения регулярных деловых встреч и бизнес-форумов.

Ашхабад и Эр-Рияд установили дипломатические отношения в 1992 году. В апреле 2007 года состоялся первый официальный визит президента Туркменистана в Саудовскую Аравию, в ходе которого было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве. Отметим, что две страны изучают возможности партнерства в области топливно-энергетического комплекса, производства цемента, а также в сфере сельского хозяйства, в том числе животноводства, возделывания зерновых культур.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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