Туркменистан и ЕС обсудили перспективы сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу в Ашхабаде с главой делегации Европейского союза (ЕС) в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Кристианом Бергером, сообщает Trend в субботу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС.

Отметив роль сотрудничества в рамках международных организаций, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по его расширению в разных сферах, говорится в сообщении.

Также была обсуждена необходимость налаживания межпарламентского сотрудничества, отмечает МИД Туркменистана.

Напомним, что согласно договоренностям, в Туркменистане в ближайшее время откроется представительство ЕС.

Стороны регулярно обсуждают крупные проекты в области развития транспортных систем и региональной энергетической инфраструктуры. В частности, на данном этапе ведется подготовка проекта правового рамочного соглашения о будущих поставках газа из Туркменистана в Европу. Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для этой задачи. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

Отметим, что в Туркменистане осуществляются проекты технического содействия ЕС, в частности "Erasmus Mundus" - программа студенческого обмена.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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