В Туркменистане реализуется Программа по снижению риска в зонах повышенной сейсмоактивности

21 декабря 2019 10:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане реализуется Программа по снижению риска в зонах повышенной сейсмоактивности, сообщает Trend со ссылкой на газету Ватан.

Данный вопрос затрагивался на заседании Кабинета министров Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость ответственного и серьёзного подхода к вопросу управления рисками стихийных бедствий.

Глава государства отметил важность улучшения информированности населения и укрепления потенциала соответствующих структур в области предотвращения и смягчения последствий землетрясений, развития активного международного сотрудничества в данном направлении, говорится в сообщении.

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

Сейсмическую активность на территории Туркменистана отслеживают более двадцати цифровых стационарных, десятки автономных, передвижных сейсмостанций. Одна из таких мобильных установок размещена в пустыне Каракумы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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