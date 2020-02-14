Туркменистан и Гренада установили дипломатические отношения

АШХАБАД/Trend/ - В Москве состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Гренадой, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое посольство.

Перед церемонией подписания состоялись переговоры между послом Туркменистана в РФ Батыром Ниязлиевым и послом Гренады в РФ Олегом Фирером.

Стороны обменялись мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества, в том числе, в сфере образования и науки, культуры, искусства и спорта.

Отметим, что по состоянию на 2018 года Туркменистан установил и поддерживает дипломатические отношения со 146 из 193 существующих ныне международно признанных государств-членов ООН.

В Туркменистане аккредитовано 79 иностранных дипломатических представительств. 31 из них имеет посольства в Туркменистане, остальные аккредитованы по совместительству и посольств на территории Туркменистана не имеют.

Туркменистан имеет посольства в 30 иностранных государствах, в других иностранных государствах дипломатические представительства Туркменистана аккредитованы по совместительству.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова).