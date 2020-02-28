Болгария одобрила проект соглашения о трудовой миграции с Туркменистаном

АШХАБАД /Trend/ - Совет министров Болгарии одобрил проекты двусторонних соглашений о регулировании трудовой миграции между правительством Болгарии и правительствами Албании и Туркменистана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на газету "Русская Болгария".

Проекты станут основой ведения переговоров по вопросам, связанным с регулированием занятости граждан этих стран в Болгарии, говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.

На сегодня Болгария подписала такого рода соглашения с Молдовой и Грузией. Ведутся переговоры о подписании таких соглашений с Украиной и Беларусью.

Планируется начало переговоров о подписании соглашений с Азербайджаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Напомним, что в августе 2019 года в прикаспийской Авазе состоялось заседание межправительственной туркмено-болгарской комиссии по экономическому сотрудничеству.

На мероприятии затрагивались вопросы сотрудничества в областях энергетики, торговли, агропрома, транспорта и связи.

Отметим, что импульс двусторонним отношениям придал визит в августе 2015 года в Ашхабад премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. В ходе переговоров была заявлена готовность сторон к сотрудничеству в области обеспечения глобальной энергетической безопасности и диверсификации энергопотоков.

Перспективы для партнерства открываются и в сфере транспорта в плане развития транзитно-транспортных коридоров между Азией и Европой по направлению Восток-Запад с выходом на Южную и Восточную Европу, Каспийский, Черноморский и Средиземноморский бассейны, на рынки Ближнего Востока.

(Автор: Гусейн Гасанов)