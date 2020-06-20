Туркменистан планирует выдвинуть свою кандидатуру на избрание в Совет Агентства IRENA на 2021-2022 гг.

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил предложение о выдвижении кандидатуры страны на избрание в Совет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) на 2021-2022 годы, сообщает Trend в субботу со ссылкой на газету «Золотой век».



Об этом было сказано на состоявшемся 19 июня заседании правительства Туркменистана.



Глава государства отметил, что внедрение инновационных, экологически чистых технологий в области практического использования природных источников – энергии Солнца, ветра, воды и других – выступает значимым вектором развития «зелёной» экономики и может найти эффективное применение в различных отраслях экономики.



Наряду с этим, на заседании было предложено назначить посла страны в Объединённых Арабских Эмиратах постоянным представителем Туркменистана при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.



Отметим, что главный управляющий орган IRENA - Ассамблея стран-членов, а Совет Агентства является органом, подотчетным Ассамблее. В задачи Совета входят содействие взаимодействию между странами-членами Агентства, подготовка проектов программы, бюджета организации и ежегодного отчета, заключение договоров от имени организации, создание вспомогательных органов и др.

(Автор: Джейла Алиева)

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