ВОЗ продолжит сотрудничество с Туркменистаном по профилактике и лечению инфекционных заболеваний

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова и дальше сотрудничать с Туркменистаном в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе онлайн-встречи, организованной офисом ВОЗ в Женеве.

Сообщается, что представители Туркменистана рассказали о мерах, принятых для предотвращения появления на территории страны коронавирусной инфекции, а также по предотвращению распространения других инфекционных заболеваний.

Отмечалось, что совершенствование применяемых профилактических мер для снижения риска распространения различных болезней ведётся с учётом рекомендаций и предложений ВОЗ.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева)

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