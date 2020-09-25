Президент Туркменистана отметил важность развития систем здравоохранения и образования для устойчивого развития страны

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении на заседании "Халк Маслахаты" (Народный Совет) Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил важность развития систем здравоохранения и образования в контексте устойчивого развития страны.

Как заявил глава государства, стимулирование работников здравоохранения и эффективное задействование их возможностей в борьбе против вируса COVID-19 – одно из важных направлений в настоящее время. В этой связи, Президент Туркменистана сообщил, что подпишет сегодня постановление, предусматривающее предоставление дополнительных льгот работникам здравоохранения. Также глава государства отметил о необходимости подготовки новой редакции государственной программы «Здоровье».

Говоря о фундаментальных преобразованиях в сфере науки и образования, в частности, в сферах инноваций и технологий, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил разработать соответствующую Программу в области подготовки молодых специалистов, определить конкретные направления повышения их квалификации.