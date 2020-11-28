Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с афганским коллегой

БАКУ /Trend/ - 28 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе беседы главы государств выразили удовлетворение высоким уровнем туркмено-афганских связей по политическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному направлению. Подчеркнуто конструктивное взаимодействие в рамках региональных и международных структур. Отмечена схожесть позиций двух стран по ключевым вопросам региональной и международной повесток дня, в частности содействие международным усилиям по поддержанию мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Президент Афганистана выразил благодарность Туркменистану, который вносит важный вклад в процесс вовлечения Афганистана в социально-экономическое русло развития, в том числе посредством крупных транспортных, коммуникационных и энергетических проектов, и сооружения объектов социального назначения. Выделена значимость школы и центров здравоохранения, построенных за счет средств туркменской стороны на территории Афганистана, включая сооружение мечети, открытие которой намечено на ближайшие дни.