Политика Туркменистана, базирующаяся на принципах нейтралитета, заслуживает всеобщего признания и уважения - исполнительный секретарь СНГ

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ в ходе своего видеообращения на международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» констатировал, что за 25 лет постоянного нейтралитета Туркменистан доказал эффективность проводимой нейтральной внешней политики и ее соответствие долгосрочным интересам мирового сообщества.

Было особо подчеркнуто, что такая политика Туркменистана, базирующаяся на принципах нейтралитета, на разрешении спорных вопросов и противоречий в международных делах политическими и дипломатическими средствами, заслуживает всеобщего признания и уважения.