В Туркменистане представлены онлайн-услуги госрегистрации прав на недвижимое имущество
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане запущен веб-сайт Службы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним, при министерстве юстиции, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.
С запуском цифровой платформы налажена работа по обмену сведениями, необходимыми для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в электронном формате.
Также введена в эксплуатацию интеллектуальная система очереди с пропуском по электронному билету.
Создание официального портала Службы позволит гражданам подавать заявки для получения правовых услуг в онлайн-формате.
Согласно сообщению, сформирована информационно-телекоммуникационная сетевая связь между Службой, её территориальными органами и другими госведомствами.
Отметим, что Служба государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок является государственным органом, осуществляющим управление в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним.
Согласно закону Туркменистана, устанавливаются правила государственной регистрации в отношении следующих видов объектов недвижимого имущества: земельные участки; здания, сооружения, объекты незавершённого строительства; жилые и нежилые помещения; предприятия как имущественные комплексы; недвижимое имущество, входящее в состав имущественного комплекса; иные виды недвижимого имущества в случаях, установленных нормативными правовыми актами Туркменистана.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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