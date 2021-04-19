В Туркменистане представлены онлайн-услуги госрегистрации прав на недвижимое имущество

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане запущен веб-сайт Службы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним, при министерстве юстиции, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

С запуском цифровой платформы налажена работа по обмену сведениями, необходимыми для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в электронном формате.

Также введена в эксплуатацию интеллектуальная система очереди с пропуском по электронному билету.

Создание официального портала Службы позволит гражданам подавать заявки для получения правовых услуг в онлайн-формате.

Согласно сообщению, сформирована информационно-телекоммуникационная сетевая связь между Службой, её территориальными органами и другими госведомствами.

Отметим, что Служба государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок является государственным органом, осуществляющим управление в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним.

Согласно закону Туркменистана, устанавливаются правила государственной регистрации в отношении следующих видов объектов недвижимого имущества: земельные участки; здания, сооружения, объекты незавершённого строительства; жилые и нежилые помещения; предприятия как имущественные комплексы; недвижимое имущество, входящее в состав имущественного комплекса; иные виды недвижимого имущества в случаях, установленных нормативными правовыми актами Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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