Президент Туркменистана прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

В рамках визита Бердымухамедов примет участие в саммите глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве почетного гостя. Кроме того, запланированы его двусторонние встречи с главами других государств.

Ранее сообщалось, что в саммите примут участие лидеры Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, России, Беларуси, Ирана, Китая, Монголии, а также премьер-министры Пакистана и Индии, генсек Шанхайской организации сотрудничества и глава Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в работе саммита примут участие генсек ООН и руководство региональных организаций – СНГ, ОДКБ, СВМДА, ОЭС и ЕАЭС.

В сообщении отмечается, что 17 сентября в Душанбе состоится первая встреча глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе встречи будет обсуждена ситуация в Афганистане.

Ожидается, что по итогам нынешнего саммита будет принято решение о запуске процедуры приема Ирана в ШОС в качестве полноправного члена организации.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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