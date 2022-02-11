В Ашхабаде прошло заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

БАКУ /Trend/ - 11 февраля 2022 года под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось внеочередное заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша Туркменистана.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, в заседании приняли участие избранные члены Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, депутаты Меджлиса, руководители органов государственной власти, политических партий и общественных организаций, хякимы велаятов, этрапов и городов, почётные старейшины народа, представители всех слоёв населения.

На повестку дня общенационального форума, ставшего знаковым событием в жизни страны, было вынесено обсуждение приоритетных задач дальнейшего всестороннего развития Туркменского государства и общества, неуклонной реализации прогрессивных преобразований и реформ, ключевая цель которых – обеспечить благополучную жизнь народа, заложить надёжную основу процветания Родины с расчётом на долгосрочную перспективу.

В начале заседания Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители министерств и ведомств страны, а также хякимы велаятов отчитались по итогам проделанной работы за 2021 год.

Как подчеркнул Президент Туркменистана, одним из основных вопросов нынешнего важного события выступает определение главных направлений развития нашего независимого государства на 2022–2052 годы и принятие важных решений по всестороннему развитию страны на предстоящие 30 лет.

В выступлении Президента Туркменистана особое место заняли основные направления развития государства и его институтов на предстоящие 30 лет. Глава государства отметил, что приоритетом в этом вопросе выступает улучшение условий жизни людей, а также достижение стабилизации макроэкономического состоя­ния.

В числе важнейших приоритетов дальнейшей реализации прогрессивной государственной политики Лидер нации обозначил использование всех средств для стабильного развития экономики. В целях развития негосударственного сектора и перевода экономики на рыночные отношения мы также предусматриваем широкую поддержку предпринимательства, заявил глава государства.

Также Президент говорил о значимости внешнеполитического курса государства и высокий авторитет Туркменистана на международной арене.

Как подчеркнул Глава государства, в предстоящие десятилетия в своей внешней политике Туркменистан сосредоточит приоритетные усилия на пяти целевых стратегических направлениях. Это - обеспечение мира и безопасности, развитие и продвижение нейтралитета на мировой арене, неуклонное наращивание и диверсификация внешнеэкономических связей, всемерное содействие устойчивому развитию и содействие гуманизации международных отношений, привнесение в них высоких стандартов морали, нравственности и справедливости.

Подчеркивая, что это – задача на десятилетия вперед, долгосрочный вектор нашей внешней политики, Лидер Нации констатировал, что фундаментальные, определяющие принципы и подходы внешнеполитической линии туркменского государства остаются неизменным.

В рамках заседания была принята программа «Возрождение новой эпохи суверенного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы».