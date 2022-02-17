Министры иностранных дел России и Туркменистана обсудили подготовку к Шестому Каспийскому саммиту.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Туркаменистана, 17 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В ходе разговора министры обсудили ключевые вопросы туркмено-российского сотрудничества.

Министры также затронули вопросы подготовки к Шестому Каспийскому саммиту.