НПЗ Туркменистана неспособны выполнять плановые задания - президент

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов указал на неспособность нефтеперерабатывающих заводов страны выполнять плановые задания.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства Туркменистана, передает Trend со ссылкой на госконцерн «Туркменгаз».

Заслушав отчет заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Шахыма Абдрахманова, Бердымухамедов акцентировал внимание на том, что несмотря на то, что государство оказывает необходимую поддержку нефтегазовому комплексу, в его деятельности мало положительных результатов.

Президент отметил, что государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть», а также Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов не могут по отдельным показателям стабильно выполнять плановые задания.

В связи с этим Бердымухамедов дал поручение вице-премьеру внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию и предложить решения по совершенствованию работы этих отраслей.