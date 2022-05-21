Туркменистан и российский регион активизируют транспортно-логистическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхняя палата парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Республику Татарстан Российской Федерации, где провел ряд двусторонних встреч, а также принял участие в XIII Международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022", передает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

Сообщается, что Бердымухамедов в Международном выставочном центре "Казань ЭКСПО", ставшем местом проведения саммита, выразил заинтересованность Туркменистана в приобретении современных автобусов, работающих на электрической тяге.

Затем в рамках визита состоялась встреча Бердымухамедова с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, в которой также приняли участие глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, государственный советник республики Минтимер Шаймиев и председатель Государственного совета Татарстана РФ Фарид Мухаметшин.

По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество в транспортно-логистическом секторе, а также рассмотреть все возможности участия российских партнеров в перспективных проектах, реализуемых в различных сферах экономики Туркменистана.