Туркменистан взаимодействует с ОБСЕ для получения сертификата EcoPorts

БАКУ /Trend/ - Эксперты Туркменской государственной службы морского и речного транспорта и Туркменбашинского международного морского порта провели встречу в формате видеоконференции с представителями офиса координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на информационный портал Orient.

Сообщается, что встреча прошла в рамках проекта ОБСЕ "Укрепление "зеленых" портов и связей в регионе", целью которого является получение международного сертификата EcoPorts, содействие развитию "зеленых" портов, транспортно-логистических центров, а также расширение сотрудничества между ОБСЕ и портом Туркменбаши.

Международная сертификация EcoPorts повышает эффективность порта, политику управления им, содействует охране окружающей среды и управлению рисками, а также предоставит Туркменбашинскому международному морскому порту возможность для интеграции в транспортную систему Европы.

Кроме того, сертификат позволит использовать технологии цифровой торговли, помогая портам внедрять инновации и достигать целей устойчивого развития.

Также будут организованы тренинги для повышения квалификации сотрудников порта. В настоящее время статус EcoPorts имеют 34 европейских порта.

Отметим, что сертификат EcoPorts выдается Европейским управлением морских портов (ESPO) и Системой экологического мониторинга портов (PERS).