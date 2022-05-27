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Туркменистан был представлен на подготовительном заседании Экономико-экологического форума ОБСЕ

Туркменистан Материалы 27 мая 2022 11:00
Туркменистан был представлен на подготовительном заседании Экономико-экологического форума ОБСЕ

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в работе второго подготовительного заседания Экономико-экологического форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прошедшего в польском городе Лодзь.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

По ее данным, во время заседания представитель Туркменбашинского морского порта отметил важность развития транспорта и содействия торговле, а также энергетической безопасности в качестве приоритетов сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ.

Он, в частности, подчеркнул, что Международный порт Туркменбаши играет важную роль в качестве перспективного транспортного узла на Каспийском море, расположенного на пересечении многих торговых путей.

В данном контексте отмечалось, что Туркменистан осуществляет активное сотрудничество с ОБСЕ в развитии "зеленых" портов и транспортных связей.

Участники заседания также были проинформированы о приоритетах Туркменистана в области энергетической безопасности, устойчивой транспортной системы и управления водными ресурсами.

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