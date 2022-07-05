Президент Туркменистана выразил недовольство ходом сельхозработ

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил недовольство ходом сельхозработ и уходом за посевами хлопчатника в ходе рабочего онлайн-совещания с участием заместителя председателя Кабинета министров Аннагельды Язмырадова, курирующего агропромышленный комплекс, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Президент распорядился в кратчайшие сроки подготовить предложения, касающиеся повышения культуры земледелия, эффективности работ, подготовки земельного кадастра, отбора высокоурожайных сортов семян с учетом почвенно-климатических условий и рационального использования воды с применением новейших технологий.

Кроме того, Бердымухамедов дал соответствующие указания по закладке основ будущего урожая, проведению на должном уровне вспашки освободившихся земель в соответствии с нормами агротехники, а также распорядился принять меры для качественного сбора урожая картофеля и других плодоовощных культур.

Подчеркнув значимость поставленных задач, Президент Туркменистана поручил вице-премьеру взять под контроль их выполнение.