АБР нацелен на развитие всестороннего сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) нацелен на активное развитие всестороннего сотрудничества с Туркменистаном.

Об этом сказал Trend страновой директор Азиатского банка развития по Туркменистану Артур Андрысяк.

"АБР является давним партнером Туркменистана, предоставляя помощь, которая имеет решающее значение для потребностей страны с целью дальнейшего развития. Мы работаем с правительством, чтобы поддержать экономическое и социальное развитие Туркменистана и помочь стране стать катализатором регионального сотрудничества и интеграции", - сказал Андрысяк.

Он отметил, что на данный момент АБР работает над тем, чтобы содействовать усилиям правительства Туркменистана в секторах энергетики, транспорта и здравоохранения, а также в направлении развития частного сектора, включая малые и средние предприятия.

"В соответствии со страновой стратегией партнерства поддержка АБР включает в себя также стимулирование торговли энергоносителями, подключение к рынкам и развитие частного сектора за счет инвестиций в транспортную инфраструктуру, а также работу касательно знаний по диверсификации экономики и реформ", - отметил страновой директор.