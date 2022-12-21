Азиатский Банк Развития завершил оценку финансового проекта в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский Банк Развития (АБР) выпустил отчет о завершении технической помощи в применении 9 финансовых инструментов Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) в двух коммерческих банках Туркменистана, передает Trend со ссылкой на АБР.

Проект проводился в банках "Рысгал" и "Сенегат".

Общая стоимость проекта составила 225,000 долларов, из которых 190,174 были потрачены по назначению. Остальные средства, в размере 34,826 долларов, не были израсходованы в связи с ограничениями, связанными со вспышкой COVID-19.

Ожидается, что успешная реализация проекта улучшит практику формирования банками резервов на компенсацию возможных потерь по кредитам, а также поможет обеспечить справедливое отражение оценки ссуд в их финансовой отчетности, что повысит устойчивость вышеуказанных банков к потрясениям.