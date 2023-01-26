"GLOBAL G.A.P." окажет поддержку развитию сельских районов Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Независимая организация, определяющая требования для добровольной сертификации сельскохозяйственной продукции во всем мире - "GLOBAL G.A.P.", намерена активно поддерживать развитие сельских районов Туркменистана.

Об этом сказала Trend технический менеджер "GLOBAL G.A.P." по работе с ключевыми клиентами в Центральной Азии и Латвии Эдите Страздина.

"Основными преимуществами получения сертификата "GLOBAL G.A.P." являются возможность выхода Туркменистана на европейский и американский рынки и получение фундаментального понимания проблем и потребностей этих стран. Учитывая эти аспекты, появляется возможность еще более лучшего сотрудничества с Туркменистаном и соблюдения основных требований организации", - сказала она.

По ее словам, ещё одним преимуществом для туркменских производителей является то, что после успешной сертификации они включаются в базу данных "GLOBAL G.A.P." и поэтому видны всем, кто посещает веб-сайт организации.

"У нас есть богатый опыт сотрудничества с другими странами Центральной Азии, такими как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Мы можем поделиться своим опытом и уже с нетерпением ожидаем продолжения поддержки Туркменистана и предоставления ему всего необходимого для обеспечения устойчивого, социально приемлемого развития сельских районов", - сказала технический менеджер.

Отметим, что программа сертификации "Global G.A.P." затрагивает все стадии производства, начиная с кормов или посевного материала и заканчивая готовой продукцией, выпускаемой сельскохозяйственными предприятиями.